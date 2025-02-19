Sektör temsilcileri Emlak Konut'un kampanyasını değerlendirdi

Emlak Konut tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunuluyor.

Emlak Konut'tan orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya

Birinci modelde; peşinat ödemeden ev sahibi olabilecek vatandaşlar için yüzde 0,99 faiz oranı, azalan taksit tutarı ve 60 aya varan vade seçeneği bulunuyor.

İkinci modelde; ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanan vatandaşlar yüzde 1,29 vade farkı ve 60 aya kadar taksit imkanı ile ev sahibi olabiliyor.

Üçüncü modelde ise ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuluyor. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelinde peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkanı sağlanıyor. Bu sayede, ödeme planı bütçeye göre esnek bir şekilde düzenlenebiliyor. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da bulunuyor.

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Emlak Konut'un kampanyasına başvurular 23 Mart'a kadar sürecek.

"TOKİ ve Emlak Konut üretimi artırmalı"

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, sektör adına önemli gördükleri bu kampanyaya emeği geçen herkese çok teşekkür ettiklerini belirterek, "Emlak Konut ve TOKİ, alt ve orta gelir grubu için daha fazla konut üretmeli. Arazi pahalı olduğu için bunu özel sektör yapamaz ancak kamunun elinde araziler var. Bu nedenle bu imkanlar Emlak Konut ve TOKİ'de var." dedi.

Türkiye'de gelecek 5 yılda 4 milyon sıfır konut üretilmesi gerektiğini dile getiren Keçeli, "Emlak Konut ve TOKİ'nin arazi üretmesi ve kamu-özel işbirliğiyle bunun üstesinden gelebiliriz. İşin formülü belli. Arsayı 49 yıllığına kiralayabilir. Bu konuda yurt dışında güzel formüller uygulanıyor. Ayrıca kooperatifçiliğin yeniden yaygınlaştırılması gerekiyor." diye konuştu.

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"Bu faiz oranları sektörün geneline yayılmalı"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova da mevcut faiz iklimi düşünüldüğünde açıklanan vade seçeneklerinin günün koşullarına göre makul olduğuna işaret ederek, "Ancak bu oranların sektörün geneline yayılabilecek modellerin üzerinde durulması gerekiyor." ifadesini kullandı.