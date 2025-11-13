Sektörden konut satışı değerlendirmesi

Sektör temsilcileri, ekim ayına ve ocak-ekim dönemine ilişkin konut satışlarını değerlendirdi.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, yılın 10 ayında gerçekleşen performansın tüm zamanların zirvesi olduğunu belirterek, ekimde ise sınırlı düşüş yaşandığını aktardı.

Birinci el satışlarda düşüş yaşansa da ipoteklilerde artışın sürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Ekim ayındaki verilerde ufak bir düşüş olsa da yılın geneli açısından rakamlar geleceğe dair sektörde genel iyimserliğe işaret ediyor. Ancak ekonomi ve istihdama katkı sağlayan birinci el konut üretim ve satışlarına yönelik iyileşmenin hızlanması gerekiyor." dedi.

Yılmaz, sıfır ve ipotekli konut satışlarının toplamdan aldığı payın artması gerektiğine işaret ederek, "Son zamanlarda kredi imkanlarındaki bir miktar iyileşmenin satışlara yansıması olduğunu da görüyoruz. Konut üretiminde kalıcı iyileşme finansman kısıtlarının kaldırılması ve kamunun planlı arsa üretimiyle özel sektörün hız ve kalite gücünün bir araya getirilmesiyle sağlanabilir." diye konuştu.

Kısa süre önce açıklanan ve başvuruları başlayan Yüzyılın Konut Projesi'nin özellikle dar gelirli ve genç kesim için sosyal konut arzını güçlendireceğini vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu proje, önümüzdeki dönemlerde satış verilerini daha da olumlu seviyelere yükseltme potansiyeli taşıyor. Kiralık sosyal konut modelinin rayicin yarısına kiralama imkanı sunması, piyasalarda dengeleyici bir etki oluşturacaktır. Bu vizyoner adımın konut üretim kapasitesini artırarak sürdürülebilir ve konut erişiminde de sosyal adaleti sağlayacak dengeli bir piyasa oluşumuna da katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Kamu ve özel sektörün el ele vererek bu vizyonu daha da ileriye taşıması, ülkemizin konut üretim kapasitesini artıracak ve vatandaşlarımız için daha erişilebilir bir konut piyasasının oluşmasını mümkün kılacaktır." "Yıl sonunda çok rahat 1,5 milyon konut satışını geçeceğiz" Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de ekim satışlarına bakıldığında yüzde 0,5 azalma gördüklerini belirterek, ancak eylül ayına göre artış trendinin sürdüğünü söyledi.

İkinci el konut satışlarının sıfır konutlara göre yüksek rakamlarda seyrettiğini, bunun da sebebinin fiyat farkı olduğunu anlatan Şişik, kredilerdeki yüksekliğe rağmen ipotekli satışlardaki artışın sürdüğünü belirtti. Şişik, mevduatlardaki düşüş nedeniyle mevduat yatırımcısının konuta yöneldiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu: "Özellikle büyükşehirlerde kira getirisi ve değer artışı beklentisi yatırımcıyı cezbediyor. Hükümetin başlattığı 500 bin konut projesiyle konut sektörü daha da hareketli bir sürece girecektir. Zaten bu rakam başlı başına satışların 3'te 1'i kadar konut üretimi demek. Bu proje, arz yönlü bir genişleme yaratacak. Aynı zamanda istihdam ve üretim zincirini canlandıracak. Genel rakamları okuduğumuz zaman aslında satışların belli bir düzlemde ilerlediğini görebiliyoruz. Yıl sonunda çok rahat 1,5 milyon konut satışını geçeceğiz." "Talep ikinci el ve bitmiş projelere kaydı" Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin ise verilerin canlı bir piyasa izlenimi verse de bu hareketin kaynağına bakıldığında tablonun farklı olabileceğini belirterek, "Ekimde ipotekli satışlarda görülen yükseliş, faizlerin yüksek seyrettiği bir dönemde yeni kredi talebinden ziyade, daha çok geçmişte alınmış konutların borç kapatma ve tapu tescil işlemleri gibi teknik nedenlerle yapılmış satışlardan kaynaklanıyor olabilir." dedi.