Aşırı bir su birikintisinin içinde amfibik bir araç dışında hareket etmenin mümkün olmadığını da aktaran İntepe, bu gibi şartların acil durum araçlarının müdahil olması gereken yol şartları olduğunu vurguluyor.

“ARABADAN İNİYORLAR VE BOĞULMA TEHLİKESİ İLE KARŞILAŞIYORLAR”

Su birikintisinde ve akıntıda hareket ederken tekerlekler yere değebildiği sürece kapı filtrelerinden su girmeyeceğini aktaran İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı şöyle devam ediyor: