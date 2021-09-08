HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Usta sanatçı Selami Şahin, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir alışveriş merkezindeki kafeye dışarıdan girmeye çalışan Şahin, görevliler tarafından içeriye yönlendirildi.

Maskesiz dolaştığı görülen Selami Şahin, alışveriş merkezinde girerken çalışanlar tarafından uyarıldı. Ardından maskesini takmak zorunda kalan usta sanatçı, turuna kaldığı yerden devam etti.

Şahin, geçtiğimiz aylarda da Bebek Sahili'nde maskesiz dolaşarak, hayranlarıyla fotoğraf çektirmişti.

"AŞIMI YAPTIRDIM, SIRA SİZDE" DEMİŞTİ

Pandemi sebebiyle sahnelere uzun bir ara vermek zorunda kalan usta sanatçı, Kurban Bayramı'nın son gününde Çeşme'de bir mekanda konser vermişti.

73 yaşındaki usta sanatçı, "Ben aşımı oldum. Lütfen herkes aşılarını olsun, konserlerimizde daha çok görüşelim." açıklamasıyla, müzikseverlere çağrıda bulunmuştu.