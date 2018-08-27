Selami Şahin - Seninlşe Başım Dertte müzikali - Bodrum
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Selami Şahin yeni albümünün ismini çocukları ve eşi ile karar verecek

Bir Selami Şahin Müzikali ‘Seninle Başım Dertte’ yaz turnesi kapsamında Bodrum’da izleyiciyle buluştu. İzleyiciler arasında yerini alan Selami Şahin, yeni albümünün yakında çıkacağını açıkladı

27.08.2018 - 11:19 | Güncelleme: İHA

Türkiye'de ilk defa bir sanatçının şarkılarından oluşan müzikali, Türkiye’nin dört bir yanında izleyici ile buluşturmaya devam eden ekip, Bodrum antik tiyatroda izleyicinin karşısına çıktı. İHA'nın haberine göre, başrollerini Toprak Sağlam ve Lider Şahin’in paylaştığı müzikalde Suna Keskin, İsmail Düvenci, Hakan Altıner, Burçin Bildik, Elhan Tok, Cenk Tunalı, Anıl Yülek, Öncil Aktarıcı oyuncu kadrosu izleyicilerin karşısına çıktı. Yaklaşık bin 500 kişinin izlediği müzikali Selami Şahin eşi Didem Şahin, Tanju Babacan, Ruhsar Öcal ve Seyyal Taner gibi önemli isimler de izleyiciler arasında yerini aldı. 80'li yılların unutulmaz romantik anlarının işlendiği müzikali izleyicilerden tam not aldı.

Oyuncu kadrosunda yer alan Burçin Bildik, Bodrum'da çok güzel bir atmosfer olduğunu söyleyerek “Türkiye’de yapılan çok önemli bir müzikal. Selami Şahin şarkılarından oluştuğu için çok önemli. Selami Şahin’in nasıl geldiğini anlatan bir müzikal oldu” ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUN HER ZAMAN YANINDAYIM"

Projeyi çok beğendiğini söyleyen Selami Şahin “proje çok güzel, oğlum ve tiyatro sanatçılarından çok önemli değerli isimler var. Yalnız tiyatro ve müzikal değil, ikisi bir arada oluşu ve yapılmamışı yapmak çok önemli bir şey. Şükürler olsun ki çok iyi gidiyor. Oğlumun her zaman yanında olacağım. Her defasında mutluluktan ağlıyorum izlerken. İnanıyorum ki bu projeye da farklı şeyler ekleyip daha iyi yerlere getirecekleri. Adım adamı daha iyi yerlere gelecekler inşallah” şeklinde konuştu.

"ALBÜM İSMİNİ ÇOCUKLARIM VE EŞİMLE BELİRLEYECEĞİZ"

Şahin yeni albümünün yakında çıkacağını söyleyerek “Yeni albümüm yolda 12 parçadan oluşan. Yılların tecrübesi ile söylüyorum. Hayatımın en güzel 12 şarkısından oluşan bir albüm olacak. Şu anda albümümün ismi belli değil ama hazırlıklar bitsin eşim ve çocuklarımla oturup karar vereceğiz albüm ismine” dedi.

 

 

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