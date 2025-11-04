Habertürk
        Selanik'teki Atatürk Evi 10 Kasım'da açılacak

        Selanik'teki Atatürk Evi 10 Kasım'da açılacak

        Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon ve çevre düzenlemesi yaptırılan Selanik'te bulunan Atatürk Evi'nin, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden ziyarete açılacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 00:48 Güncelleme: 04.11.2025 - 00:48
        Selanik'teki Atatürk Evi 10 Kasım'da açılacak
        Selanik Başkonsolosluğu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı duyuruda, Atatürk Evi'nin, 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü'nde düzenlenecek törene müteakip saat 10.00'da ziyarete açılacağı belirtildi.

        Duyuruda, Atatürk Evi’nin, 10 Kasım Pazartesi günü yapılacak açılışın ardından, pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde 10.00–17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

