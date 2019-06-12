Beden dersi için yaşanan heyecanlar, lise dostları, bu yıllarda yaşanan aşklar, ergenliğin zirvesinde olan gençler, bu gençlerin ‘çete’ kavgalarını dört gözle bekleyen mahallenin dedikoducu teyzeleri, yorganın içinden çıkan dedeler, doldurulan altılı kuponları, annesinin yapıp sakladığı böreği mutfağın dört bir yanında arayanlar ve daha nicesi...

‘Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek', 'Düğün Dernek 2: Sünnet’, 'Çalgı Çengi İkimiz’, Ailecek Şaşkınız’ın senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir’, geçmişe dair özlem duyulanları ‘Liseden Arkadaşlar’ adlı kitabında topladı. Aydemir’in kitabı, gördüğü ilgi üzerine 8’nci baskıyı yaptı.