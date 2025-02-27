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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan'dan yabancı hakem cevabı - Futbol Haberleri

        Selçuk İnan'dan yabancı hakem cevabı

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Türkiye Kupası'nda 4-1 yenilerek elendikleri Fenerbahçe maçının ardından yabancı hakem sorusunu cevapladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 18:47 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:47
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        Selçuk İnan'dan yabancı hakem cevabı!
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 yenilerek Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ"

        Karşılaşmayı değerlendiren İnan, "Önemli amaçlarımdan biri, oynamayan oyuncuları görmek ve hazırlamaktı. Çok zor maçlarımız geliyor, çok zor periyoda giriyoruz. Hedefimiz belli, gücümüzün farkındayız. Maça aslında önde baskı yaparak başlamak istedik. Ufacık bir umut dahi varsa peşinden gitmek lazım. Bunu yapmaya çalıştık. Önde baskı yapınca sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İşlerin iyi gittiğini düşünürken geçişten goller yedik. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı böyle boşluklar verirseniz bu sıkıntıları yaşamanız normal. Oyuncularım maçı bırakmadılar. Sonuna kadar devam ettiler. Goller de bulabilirdik. Güzel bir maç oldu." dedi.

        YABANCI HAKEM CEVABI

        40 yaşındaki çalıştırıcı "Yabancı hakem ister misiniz?" sorusuna "Bu soruyu bize sormanız yersiz. Ne de olsa ülkemizde hayatını futbola adamış bir futbol adamı olarak, benim söylediğim şeyin önemi yok. O yüzden cevaplamayacağım." cevabını vererek sözlerini noktaladı.

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