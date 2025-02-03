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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan: Maçın hakkı beraberlik gibiydi - Gaziantep FK Haberleri

        Selçuk İnan: Maçın hakkı beraberlik gibiydi

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçın hakkı beraberlik gibiydi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 23:30 Güncelleme: 03.02.2025 - 23:30
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        "Maçın hakkı beraberlik gibiydi"
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "MAÇA İYİ BAŞLAYAMADIK"

        Selçuk İnan, "Oyuncularımı, mücadelelerinden ötürü tebrik etmek istiyorum. Bütün iyi niyetleriyle ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Uzun süredir içeride yenilmiyorduk, kaybetmek istemiyorduk, 1 puan için mücadele ettiler. Maça iyi başlayamadık. Belki aşırı motivasyondan belki fazla konsantrasyon, bilmiyorum sebebini. Daha agresif başlamalıydık. Galatasaray duran top ve kornerlerden etkili oldu. Kornerden yediğimiz golle maçın neredeyse tamamını yenik durumda oynadık."

        "MAÇIN HAKKI BERABERLİK GİBİYDİ"

        "Galatasaray'ın çok önemli oyuncuları var. Sürekli baskı yapmak kolay değil. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Elimizdeki tüm hücum oyuncularını da sahaya sürmeye çalıştım. Oyuncularım bu ışığı vermişti. Bu riski alınca Galatasaray da pozisyonlara girdi. Maçın hakkı beraberlik gibiydi. Gönül isterdi ki serimizi devam ettirelim ama olmadı. Erken değişiklik yapmak o anda, Mandouki'nin yerine giren Salem elinden geleni yaptı ama o da sakatlandı. En nihayetinde 11 kişi devam ettik maça." dedi.

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