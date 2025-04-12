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        Haberler Gündem 3. Sayfa Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma | Son dakika haberleri

        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!

        Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda, kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen 2 asistan doktorun görevden uzaklaştırılıp, idari soruşturma başlatıldığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:31 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:31
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        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
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        Konya'da, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cildiye Bölümünde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalarının sosyal medyada paylaşılması tepki topladı.

        BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        DHA'daki habere göre yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.

        ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

        Selçuk Üniversitesi’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        “Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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        #Konya
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