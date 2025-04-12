Konya'da, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cildiye Bölümünde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalarının sosyal medyada paylaşılması tepki topladı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

DHA'daki habere göre yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Selçuk Üniversitesi’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”