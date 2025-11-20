Selçuklu kalesinin topuzları gün yüzüne çıkarıldı

Geçen yıl merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi'nde kazısına başlanılan 'Konya Dış Kale Sur Hattı ve Larende Kapısı' çalışması, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin desteği, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülüyor.

Tarihi kaynaklardaki çizimlerde ve 19. yüzyıl sonlarındaki fotoğraflarda görülen surların ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalarda buluntulara rastlandı.

Kentin Larende Kapısı olarak bilinen 11 metre genişliğindeki yapının çevresinde, tarihi kaynaklardaki çizimlerde zincirle duvara asıldığı görülen demir gürzler bulundu.

Kazı ekibinin konservasyonunu yaptığı gürzler, çalışmaların tamamlanmasıyla müzede sergilenecek.

"KONYANIN BİR KALESİNİN SİLÜETİNİ AÇIK ŞEKİLDE GÖREBİLİYORUZ"

Kazı sorumlusu Mehmet Ali Çelebi, kazının Türk-İslam dönemi arkeolojisi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Konya'nın Selçuklu başkenti olmasından dolayı zengin kaynaklara sahip olduğuna dikkati çeken Çelebi, şöyle konuştu:

"Selçuklular, Konya'ya ilk yerleştiklerinde Alaaddin Tepesi'nin etrafında bir sur vardı. Bunu Selçuklular güçlendirerek çevresine yerleşti. Fakat şehrin büyümesi, güvenliğin üst seviyeye çıkmasından dolayı Konya, çok göç aldı. Dolayısıyla şehrin büyümesinden dolayı Alaaddin Keykubat özellikle Moğol tehlikesini hissetmesiyle beraber dış surları inşa ettirdi. Bu dış surlar, 19. yüzyıla kadar ulaşmış fakat bunların hızlı şekilde yıkıldığını görüyoruz. O dönem Konya'ya gelen seyyahlar, bu yapıların en güzellerinden biri olduğunu anlatmaktadır. İşte bu arkeolojik kazılarda Konya'nın bir kalesinin silüetini açık şekilde görebiliyoruz."