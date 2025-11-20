Habertürk
Habertürk
        Selçuklu kalesinin topuzları gün yüzüne çıkarıldı

        Selçuklu kalesinin topuzları gün yüzüne çıkarıldı

        Konya'nın kent merkezinde Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde inşa edilen kale ve surda yapılan kazıda, tarihi gravürlerde resmedilen Larende Kapısı'ndaki gücü simgeleyen gürzlere ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:50
        Selçuklu kalesinde bulundu! Gücü simgeliyor
        Geçen yıl merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi'nde kazısına başlanılan 'Konya Dış Kale Sur Hattı ve Larende Kapısı' çalışması, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin desteği, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülüyor.

        Tarihi kaynaklardaki çizimlerde ve 19. yüzyıl sonlarındaki fotoğraflarda görülen surların ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalarda buluntulara rastlandı.

        Kentin Larende Kapısı olarak bilinen 11 metre genişliğindeki yapının çevresinde, tarihi kaynaklardaki çizimlerde zincirle duvara asıldığı görülen demir gürzler bulundu.

        Kazı ekibinin konservasyonunu yaptığı gürzler, çalışmaların tamamlanmasıyla müzede sergilenecek.

        "KONYANIN BİR KALESİNİN SİLÜETİNİ AÇIK ŞEKİLDE GÖREBİLİYORUZ"

        Kazı sorumlusu Mehmet Ali Çelebi, kazının Türk-İslam dönemi arkeolojisi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

        Konya'nın Selçuklu başkenti olmasından dolayı zengin kaynaklara sahip olduğuna dikkati çeken Çelebi, şöyle konuştu:

        "Selçuklular, Konya'ya ilk yerleştiklerinde Alaaddin Tepesi'nin etrafında bir sur vardı. Bunu Selçuklular güçlendirerek çevresine yerleşti. Fakat şehrin büyümesi, güvenliğin üst seviyeye çıkmasından dolayı Konya, çok göç aldı. Dolayısıyla şehrin büyümesinden dolayı Alaaddin Keykubat özellikle Moğol tehlikesini hissetmesiyle beraber dış surları inşa ettirdi. Bu dış surlar, 19. yüzyıla kadar ulaşmış fakat bunların hızlı şekilde yıkıldığını görüyoruz. O dönem Konya'ya gelen seyyahlar, bu yapıların en güzellerinden biri olduğunu anlatmaktadır. İşte bu arkeolojik kazılarda Konya'nın bir kalesinin silüetini açık şekilde görebiliyoruz."

        "KAPININ ETRAFINDA BUNLARIN ORTAYA ÇIKARILMASI KAZIYA AYRI ZENGİNLİK KATTI"

        Çelebi, kazıda önemli buluntuların da gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu gürz ya da topuz dediğimiz malzemeler şehir surlarında gücü temsil etmek amacıyla kullanılır. Bunlar zincirlerle kapıya asılıyor. Larende Kapısı'nın eski gravürlerinde de bu topuzların yer aldığını görüyoruz. Yaptığımız kazı çalışmalarında da şu an konservasyonu yapılan 7 topuz açığa çıkarıldı. Selçuklu kalelerinde genellikle kapının sağında ve solunda bu topuzlar yer alıyor. Kazıda kapıyı ortaya çıkarıyoruz. Kapının etrafında bunların ortaya çıkarılması, kazıya ayrı zenginlik kattı."

        #Selçuklu kalesinin topuzları
        #Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat
