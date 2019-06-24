Türk sineması ve tiyatrosunun önemli isimlerinden Enis Fosforoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

"İÇİM YANIYOR"

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Enis Forforoğlu ile fotoğrafını paylaştı. Selen Görgüzel, üzüntüsünü "Abim, babam, hocam, sırdaşım, arkadaşım gitti. İçim yanıyor..." sözleriyle dile getirdi.

Fosforoğlu, bugün saat 11.00'de İ.B.Ş.T. Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenecek olan törenin ardından Moda Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatçı Enis Fosforoğlu'nun kardeşi başarılı oyuncu Ferdi Merter Fosforoğlu da dokuz ay önce yaşamını yitirmişti.

KIZIYLA BİRLİKTE YAŞIYORDU

Enis Fosforoğlu, aynı zamanda tiyatrocu olan kızı Seren Fosforoğlu ile Büyükada'da baba-kız birlikte yaşıyorlardı.

EN SON CEM YILMAZ'IN FİLMİNDE OYNAMIŞTI

Sanatçı son olarak 2014 yılında Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini yapıp başrolünü oynadığı 'Pek Yakında' filminde rol almıştı.

CEM YILMAZ: TEK TESELLİMİZ OYNADIĞIMIZ FİLMDE SONSUZA KADAR ONUNLA ANILACAĞIZ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Enis Fosforoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında:

"Sevgili Enis abimizi kaybetmisiz..Allah rahmet eylesin.Tum sevenlerinin basi sagolsun. Tesellimiz, oynadigimiz bir filmle sonsuza kadar beraber anilacagiz.Mekani cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 22, 2019

ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?

Enis Fosforluoğlu, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi),Avni Dilligil (eniştesi),Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir. Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler. Kızı da tiyatro sanatçısı; Seren Fosforoğlu... 1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu.

ÖDÜLLERİ

1981 - “En yi yönetmen ödülü”

1989 - “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Jüri özel ödülü

1999 - "Lions" İletişim Ödülü

FİLMOGRAFİSİ

Pek Yakında - 2014

Mavi Kolye - 2004

Keloğlan - 2003

Mutluyüz Ailesi - 2001

Şükran Büfe - 1999

Seven Unutmaz - 1978

Zor Oyunu Bozar - 1978

Derbeder - 1977

Herkesin Sevgilisi - 1970

Zeyno - 1970