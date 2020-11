"İNANAMADIĞIM BİR AN YAŞADIM"

28 yaşındaki şarkıcı, "Müziğimde yaşanan en büyük şey Lose You to Love Me (Beni Sevmen İçin Seni Kaybetmem Gerekti) şarkısıydı" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

İnanamadığım bir an yaşadığımı hatırlıyorum çünkü birinci ve ikinci gün tepkiler çılgıncaydı ve gülümseyerek 'İşte bu yüzden buna değer' dediğimi hatırlıyorum.