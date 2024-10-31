Selim Selimoğlu kimdir? Bengü ve Selim Selimoğlu boşanıyor mu?
Şarkıları ile adından söz ettiren Bengü'nün, eşi Selim Selimoğlu ile boşanacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmişti. Peki Bengü ve Selim Selimoğlu boşanıyor mu? Selim Selimoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
Ünlü şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu 6 yıllık evliliklerini sonlandırıyor. Altı yıllık evliliklerden iki çocuk sahibi olan çiftin, karşılıklı olarak sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakmaları ise dikkat çeken bir başka ayrıntı olmuştu. Peki Selim Selimoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
SELİM SELİMOĞLU KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?
1979 senesinde dünyaya elen isim aslen Rizelidir. SMAK Makina ve AKSEL OSGB işletmelerinin sahibi olan Selimoğlu, Bengü ile 6 yıl önce evlenmişti. Çiftin Zeynep ve Selim adında 2 çocuğu var.
BENGÜ KİMDİR?
2 Nisan 1979 senesinde İzmir'de dünyaya gelen sanatçı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası deneyimi ile müzik dünyasına atıldı. İzmir Devlet Konservatuvarı Genel Müdürü Müfit Bayraşa'dan şan dersleri alması üzerine Pop Show '98 yarışmasında ikinci oldu.
Kenan Doğulu'ya 3 yıl boyunca vokallik yapan isim, Show TV'de Organize edilen Bak Kim Dans Ediyor yarışmasında 1. olmuştu. İlk albümü Hoş Geldin'i 2000 senesinde çıkarmıştı.
2000 yılından günümüze kadar "Korkumdan Ağladım", "Korkma Kalbim", "Unut Beni", "Ağla Kalbim", "Gezegen", "İki Melek", "Kocaman Öpüyorum", "Aşkım", "Saat 03:00", "Haberin Olsun", "Yaralı", "Saygımdan", "Sahici", "Feveran", "Hodri Meydan" ve "Sığamıyorum" gibi birçok şarkısı hit oldu ve bugüne kadar 8 albüm 6 single olmak üzere 14 proje yayınlayan Bengü, müzik yaşamında yüzlerce adaylığın yanı sıra birçok ödül sığdırmıştır. Adaylıkları arasında 4 Kral TV Video Müzik Ödülleri adaylığı, 2 Balkan Music Awards adaylığı, ödülleri arasında 1 Kral TV ödülü, 1 MÜYAP Müzik Ödülü ve 1 TTNET Müzik ödülü bulunmaktadır.
SELİM SELİMOĞLU VE BENGÜ BOŞANDI MI?
2018'de hayatlarını birleştiren şarkıcı Bengü ile iş insanı Selim Selimoğlu, evliliklerini noktaladı