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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gerçekleştirdiği söyleşi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bengü, "4.5 ay olmasına rağmen 8 kilo aldım ama bir yandan da pilatese ve yogaya da başladım. Beslenme uzmanından da destek alıyorum. Güzel bir hamilelik geçirmek istiyorum" dedi.