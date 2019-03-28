Şeyma Subaşı'nın açıklamalarına Selin Ciğerci'den yorum geldi.
Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takıldı.
"Oyunculuk teklifleri gelirse oynar mısınız?" sorusu karşısında Şeyma Subaşı, “Dizi için çok vaktim yok, gezmekten çekimlere vakit ayıramam ama bir film olabilir. Nasıl olsa 1 ay falan çekiliyor. O bir ayda kendimi kapatırım. Çekimleri bitirir, dönerdim diye düşünüyorum” dedi.
Subaşı, geçtiğimiz haftalarda magazin haberlerine konu olan ve gündemi oldukça meşgul eden kızı Melisa'nın içerisinde uyuşturucu madde olan içecek içtiği için hastanelik olduğu iddialarını sordu.
Subaşı, o iddialara, "Büyük yalan, hem de çok büyük yalan. Zaten ben bunun dedikodusunun çıktığını 2 ay sonra öğrendim. Ben benim hakkımda çıkan iftira ve dedikoduları sonradan görüyorum. Allah'a şükür öyle bir şey yaşamadım. Melisa’nın velayeti ile ilgili bir durum değil bu çünkü Melisa’nın İstanbul’da kalıp okula gitmesi gerekiyor. Burada daha huzurlu kuzenleri ve ablalarıyla, daha iyiler. Melisa'yı çanta gibi yanımda götüremiyorum." ifadelerini kullandı.
Subaşı'nın bu açıklamalarına son dönemde sosyal medyanın en popüler isimlerinden olan Selin Ciğerci'den yanıt geldi.
Haberin paylaşıldığı bir Instagram hesabının altına Ciğerci, "Allah'ım anne olmayı hak eden kadınlara anne olmayı nasip et. Evladına bakabilen yanında olmayı bilen hastalandığında kucaklayıp hastaneye götürebilen..." yorumunu düştü.
Ciğerci bu yorumuna gelen tepkiler sonrasında da şunları söyledi:
Burada Şeyma Hanım'ı koruyanlara beni yanlış anlayanlara birazcık bilgi... Ben toplu konuştum Allah'ım anne olmayı hak eden kadınlara anne olmayı nasip et dedim... Tabi ki seyehatlerine gotürmesin... Annesi ile mutlu değilmiş kendi dedi... Kuzenleri ile mutlu dedi. Demedi mi? dedi... Kadın gezmeyi seviyor herkesin kendi düşüncesi ben anne olsam gitmezdim... Bir de gezmeye asla iş için gider hemen dönerdim saygı duyuyorum...
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