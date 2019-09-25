Sevgilisine mesaj atan kadını ifşa eden Selin Ciğerci 2. Sayfa programında açıklamalarda bulundu. İşte Ciğerci'nin açıklamalarından satırbaşları:

- Nişanlıma 1 senedir mesaj atıyor. Bu kadın gittiğimiz her mekana geliyor.

-Daha önce düğünden de kovdum kendisini. Ağzıma geleni söyledim, düğünden kovdum hakaret ettim ama o masadaki herkes beni alkışladı.

-En güzeli rezil etmek bunları döversen suçlu olursun. Hiç şiddete gerek yok. Bu kadının rezil olmasını istiyorum.

-150 kişinin ortasında bas bas bağırdım. Bizi takip ediyor.

-Gökhan aptal bir çocuk mu benim gibi bir kadınla birlikteyken başka bir kadına yazsın.

-Bir tane Gökhan'ın mesajı çıksın düğünümü iptal edeceğim.

-Gökhan'ın ona attığı bir mesaj ortaya çıkarsa düğünümü iptal ederim.

NE OLMUŞTU?

Selin Ciğerci, bir ay sonra evleneceği Gökhan Çıra ile gittikleri mekanda sürekli karşılaştığı ve sevgilisine mesaj atan Ö. P.’yu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifşa etti. Ciğerci, genç kadının masasına gidip herkesin içinde sitem etti, sonra ise o anları Instagram hesabından yayımladı.

Selin Ciğerci, sevgilisine mesaj attığını iddia eden kadına, "Bu kadın evli barklı adamlara mesaj atıyor. Rezil olmasını istiyorum. Sen rezil bir kadınsın. Ben senin yanına oturamam ki kirlenirim, lekelenirim. Ben senden daha kadınım, terbiyesiz" ifadelerini kullandı.

Mekanda bulunan çalışanlar ise araya girerek Selin Ciğerci'yi sakinleştirmeye çalıştı.

GÖKAN ÇIRA’DAN AÇIKLAMA

Selin Ciğerci’nin nişanlısı Gökhan Çıra’dan da bir açıklama geldi. "Ben canımdan çok sevdiğim eşimi aldatmam" diyen Çıra, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Öncelikle herkese merhaba. Eşimin tartıştığı kadını ne tanırım, ne selam vermişliğim vardır. Eğer bir selamımı, bir bakışımı gördüğü ya da duyduğu bir fotoğraf veya bir video varsa elinde göstersin. Bana attığı mesajları defalarca sildim. Sırf Selin görmesin, tatsızlık çıkacak diye ama en sonunda görmüş. 'Bodrum'da yanıma geldi' demiş, Allah yukarda görüyor. Benim anlım ak, tertemiz bir şekilde 1 ay sonra evliliğe adım atıyoruz ve ben karımı, canımdan çok sevdiğim eşimi aldatmam. Onu üzeni, benimle onu üzmeye çalışanın canını yakarım. Eğer eşimi tehdit ediyorsa beni bulur karşısında. Bana konuşsun. Selam verdi diye böyle bir şey olma olasılığı yok bu da böyle bilinsin. Selin Ciğerci benim eşimdir, eşim olmaya devam edecek ve ona gelecek en ufak söz bana edilmiştir.