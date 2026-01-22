Habertürk
        Selin Yağcıoğlu ile Kerem Bürsin'den yeni fotoğraf

        Selin Yağcıoğlu ile Kerem Bürsin'den yeni fotoğraf

        Galatasaray - Atletico Madrid maçını birlikte seyreden Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu, yeni bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 08:15 Güncelleme: 22.01.2026 - 08:47
        Âşıklar maç seyretti
        Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, yeni bir paylaşımda bulundu.

        Selin Yağcıoğlu, Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Galatasaray - Atletico Madrid maçını sevgilisiyle birlikte izledi.

        Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin ile yüzlerinin tam görünmediği formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

        Âşıklardan ilk fotoğraf
        #Selin Yağcıoğlu
        #Kerem Bürsin
