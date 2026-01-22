Selin Yağcıoğlu ile Kerem Bürsin'den yeni fotoğraf
Galatasaray - Atletico Madrid maçını birlikte seyreden Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu, yeni bir paylaşımda bulundu
Giriş: 22.01.2026 - 08:15 Güncelleme: 22.01.2026 - 08:47
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, yeni bir paylaşımda bulundu.
Selin Yağcıoğlu, Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Galatasaray - Atletico Madrid maçını sevgilisiyle birlikte izledi.
Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin ile yüzlerinin tam görünmediği formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.
