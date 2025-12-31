Habertürk
        Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin'le anılarını paylaştı - Magazin haberleri

        Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin’le anılarını paylaştı

        Kerem Bürsin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Selin Yağcıoğlu, 2025'e veda ederken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ünlü oyuncuyla geçirdiği anlara yer verdi

        Giriş: 31.12.2025 - 21:24 Güncelleme: 31.12.2025 - 21:24
        Kerem Bürsin'le anılarını paylaştı
        2025’in dikkat çeken aşklarından biri olarak öne çıkan Kerem Bürsin, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.

        Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne seren çiftten Selin Yağcıoğlu, 2025’e veda ederken geride kalan yıla dair paylaşımlar yaptı.

        Selin Yağcıoğlu, bu paylaşımlarında Kerem Bürsin ile birlikte geçirdikleri özel anlardan karelere de yer verdi.

        Sosyal medya fenomeni, paylaşımlarını; "Ne yıldı ama" notunu düştü.

        #Kerem Bürsin
        #Selin Yağcıoğlu
