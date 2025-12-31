Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin’le anılarını paylaştı

2025’in dikkat çeken aşklarından biri olarak öne çıkan Kerem Bürsin, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne seren çiftten Selin Yağcıoğlu, 2025’e veda ederken geride kalan yıla dair paylaşımlar yaptı.

Selin Yağcıoğlu, bu paylaşımlarında Kerem Bürsin ile birlikte geçirdikleri özel anlardan karelere de yer verdi.

Sosyal medya fenomeni, paylaşımlarını; "Ne yıldı ama" notunu düştü.