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Selma Blair'dan ağlatan dans performansı

Amerikalı oyuncu Selma Blair, hareketliliğini ve dolayısıyla hayatını kısıtlayan uzun süredir mücadele ettiği MS (Multipl Skleroz) hastalığına meydan okuyan bir hamlede bulundu. 50 yaşındaki aktris, katıldığı bir programda partneri Sasha Farber eşliğinde sanki hiçbir rahatsızlığı yokmuş gibi dans performansı sergiledi

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  • Selma Blair'dan ağlatan dans performansı - Magazin haberleri

    Ünlü oyunu Selma Blair, 2018 yılının son döneminde sosyal medya hesabından MS (Multipl Skleroz) hastalığına yakalandığını açıklayarak, uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata iyimser bakışını kaybetmeyen Blair, bütün mücadelesini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. 
  • Selma Blair'dan ağlatan dans performansı - Magazin haberleri

    'Legally Blonde' (Bu Nasıl Sarışın) filminde canlandırdığı 'Vivian' karakteri ile ünlenen aktris, hareketliliğini ve dolayısıyla tüm hayatını kısıtlayan hastalığa medyan okuyan bir hamle yaptı. Selma Blair, 'Dancing With The Stars' (Yıldızlarla Dans) adlı yarışmada dans gösterisi sundu.
  • Selma Blair'dan ağlatan dans performansı - Magazin haberleri

    Partneri Sasha Farber eşliğinde sanki hiçbir hastalığı yokmuş gibi bir performans sergileyen Blair, o anları da sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. 
  • Selma Blair'dan ağlatan dans performansı - Magazin haberleri

    Sahneye bastonuyla çıkan ve sonra onu bir kenara bırakan Selma Blair, Farber ile birlikte 1 dakika 20 saniye boyunca dans etti. David Cook'un 'The Time of My Life' adlı şarkısı eşliğinde yaptığı bu dans sonucunda da seyirciden büyük alkış aldı.
  • Selma Blair'dan ağlatan dans performansı - Magazin haberleri

    "SENİ İZLERKEN AĞLADIM"

    Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Oyuncu Reese Witherspoon da yorumunda Blair'in hareketlerindeki zarafete dikkat çekti. Bir dönemin ünlü modellerinden Paulina Porizkova da çok nadir olabilecek böyle bir şeyi izledikten sonra söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti. Porizkova "Hiç bu kadar güzel bir şey gördüğümü sanmıyorum" diye yazdı.

    Yazar Sarah Pekkanen de yaptığı yorumda Selma Blair'in gösterisinin kendisini gözyaşlarına boğduğunu belirtti. Birçok takipçisi Selma Blair'in güçlüklerle mücadele eden insanlar için bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.
  • Selma Blair'dan ağlatan dans performansı - Magazin haberleri

    MÜCADELESİNİ ANLATMIŞTI

    Selma Blair, geçtiğimiz aylarda hastalığıyla mücadelesini anlatmıştı. 'Town & Country'ye konuşan oyuncu, bu süreçte pozitif kalmanın önemine değinmişti.
  • Selma Blair'dan ağlatan dans performansı - Magazin haberleri

    "VÜCUDUMLA POZİTİF BİR BAĞLANTI KURUYORUM"

    Selma Blair, "Vücudumla aram iyi, çünkü şimdi onunla daha derin bir pozitif bağlantı kuruyorum. Bu beden Blair ve bu yaşam beni büyüledi" ifadelerini kullanmıştı.
  • Selma Blair'dan ağlatan dans performansı - Magazin haberleri

    Daha önce de sosyal medya üzerinden duygu ve düşüncelerini takipçileriyle paylaşan Blair, tedavisinin bir parçası olarak kemoterapi seansları almıştı.
  • Selma Blair'dan ağlatan dans performansı - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, saçları döküldükten sonra bu karesini yayınlamıştı. Selma Blair, daha sonra bir miktar uzayan saçlarının beyazlığından rahatsız olup kahverengiye boyadığını söylemişti.

    Ancak sadece kafa derisini boyadığını fark eden Blair, saçlarını şimdilik beyaz bıraktığını ve boyamak için saçlarının uzamasını beklediğini belirtmişti.
  • Selma Blair'dan ağlatan dans performansı - Magazin haberleri

    Blair, hastalığını şu sözlerle açıklamıştı:

    Doktor teşhisi koyduğunda ağladım. Ama bunlar panikten kaynaklanan gözyaşları değildi. Kontrolünü kaybedeceğim bir vücudum olacağını bildiğim için ağlıyordum.
  • Selma Blair'dan ağlatan dans performansı - Magazin haberleri

    MS NEDİR?

    Multipl skleroz, merkezi sinir sistemine saldıran kronik bir hastalıktır. Beyin, omurilik ve optik sinirleri etkiler.

    Merkezi sinir sisteminde (CNS) sinir lifleri onları koruyan miyelin bir kılıfla çevrelenir. Miyelin ayrıca sinirlerin elektrik sinyallerini hızlı ve verimli bir şekilde iletmesine yardımcı olur.

    MS’de miyelin kılıfı birden fazla alanda kaybolup skar (iz) veya skleroz bırakır. Multipl skleroz “birden fazla alanda skar dokusu” anlamına gelir. Miyelinin bulunmadığı bölgelere plak veya lezyon denir.

    Lezyonlar kötüleştikçe, sinir lifleri kırılabilir veya hasar görebilir. Sonuç olarak, beyinden gelen elektriksel impulslar (uyarılar) hedef sinire sorunsuz bir şekilde akmaz. Miyelin olmadığında, lifler elektriksel impulsları hiç yapamazlar. Beyinden kaslara mesajlar iletilemez.

    Fotoğraflar: AP, Instagram.

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