"SENİ İZLERKEN AĞLADIM"

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Oyuncu Reese Witherspoon da yorumunda Blair'in hareketlerindeki zarafete dikkat çekti. Bir dönemin ünlü modellerinden Paulina Porizkova da çok nadir olabilecek böyle bir şeyi izledikten sonra söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti. Porizkova "Hiç bu kadar güzel bir şey gördüğümü sanmıyorum" diye yazdı.

Yazar Sarah Pekkanen de yaptığı yorumda Selma Blair'in gösterisinin kendisini gözyaşlarına boğduğunu belirtti. Birçok takipçisi Selma Blair'in güçlüklerle mücadele eden insanlar için bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.