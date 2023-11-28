Selma Blair: Doktor bana 'Bir sevgiliye ihtiyacın var' dedi

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"DOKTOR BANA 'BELKİ DE SADECE BİR SEVGİLİYE İHTİYACIN VARDIR' DEDİ"



Doktorun kendisine sadece bir erkek arkadaş edinmesi gerektiğini söylediği anı hatırladığını belirten Selma Blair, "O anki tepki sadece ağlamaktı. 'Bu bilgiyle ne yapmam gerekiyor?' diye düşündüm. Yaşadığım acıların gerçek olduğunu biliyordum. Öyle olduğunu düşünüyordum ama ben de doktorlar gibi kendimi ikna etmeye başladım. Kendime, 'Sen aşırı hassassın. Senin hiçbir sorunun yok. Kendini topla, seni tembel, tembel... Her neyse...' diyordum" açıklamasını yaptı.