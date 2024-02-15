Selma Blair, İslam karşıtı yorumu nedeniyle özür diledi

"SÖZLERİMLE İNCİTTİĞİM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Selma Blair, yaptığı yorumun ardından tepki çekti. Blair, daha sonra konuya ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulunarak Müslüman camiasını rencide ettiğini düşündüğünü belirtip, özür diledi.

51 yaşındaki Selma Blair; "Sözlerimle incittiğim herkesten çok özür dilerim. Arkadaşlarımdan da özür dilerim. Son olarak kırdığım herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.