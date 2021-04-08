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Selma Ergeç kimdir? Selma Ergeç kaç yaşındadır?

Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Selma Ergeç, Camdaki Kız dizisi ile seyircilerin karşısına çıktı. Selma Ergeç, Can Öz ile 2015 yılında hayatını birleştirdi. Selma Ergeç kimdir? Selma Ergeç kaç yaşındadır? İşte merak edilen detaylar...

Selma Ergeç kimdir? Selma Ergeç kaç yaşındadır?

Yarım Elma dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Selma Ergeç son olarak Yaşamayanlar ve Atiye dizisinde rol almıştı. Reklamlarda sık sık izlediğimiz Selma Ergeç'in Can öz ile evliliğinden Yasmin Öz isimli bir kızı vardır. Selma Ergeç kimdir? Selma Ergeç kaç yaşındadır?

SELMA ERGEÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Selma Ergeç, (d. 1 Kasım 1978, Hamm, Almanya),Türk-Alman oyuncu ve manken.

Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi.

Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı.

Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var? şarkısının video klibinde oynadı.

Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" adlı dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırdı.

Oyuncu 26 Eylül 2015'te Can Öz ile evlenmiştir. Çiftin düğünü Selma Ergeç'in Almanya'da iken yaşadığı kasabada gerçekleşti. Çiftin Yasmin ismini verdikleri kızı 8 Nisan 2016'da dünyaya geldi.

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