Sema Şimşek ile Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar 16'ncı yaşına girdi

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"İYİ Kİ BENİ SEÇTİN"

Sema Şimşek, oğlu Rüzgar'a; "İyi ki ama iyi ki beni seçtin. Hoş geldin 16, hoş geldin kalbimin en ferah yeri. Sevincim, mutluluğum, kaygım, korkularım hoş geldin. Hepsi kabulüm sen sağlıklı olduğun sürece... Seni o koca aklının alamayacağı kadar çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun" sözleriyle seslendi.