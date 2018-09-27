SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
11 yaşındaki Ata 50'den fazla ameliyat oldu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Okul facia! Vücudunda doku kalmadı

Semaver faciasına rekor tazminat davası!

Kantinde semaverden dökülen kaynar suyla haşlanan Ata’nın hayatı karardı. 50’den fazla ameliyat olan, vücudunda doku kalmayan talihsiz çocuğun ailesi 1.6 milyon liralık tazminat davası açtı.

27.09.2018 - 09:14 | Güncelleme:

İzmir'de okul kantininde kablosuna takılınca devrilen semaverden dökülen kaynar suyla haşlanan 11 yaşındaki Ata Tuna Kavalcı'nın hayatı karardı. Şimdiye kadar 50'den fazla ameliyat geçiren çocuğun ailesi 3 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Aile, sorumlular hakkında 1 milyon 600 bin liralık tazminat davası açtı. Korkunç olay 9 Nisan 2015'te Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu kantininde yaşandı.


Sabah’ın haberine göre; Okulda arkadaşlarıyla oynayan Ata Tuna Kavalcı'nın oyuncak arabası okul kantinin açık kapısından içeri doğru kaçtı. Kapısı açık olan kantinden içeri giren Ata Tuna'nın ayağı, masanın üzerinde duran semaverin kablosuna takıldı. İçinde 10 litre kaynar suyun bulunduğu semaver bir anda Ata Tuna'nın üzerine devrildi. Talihsiz çocuğun vücudu feci şekilde yandı. İddiaya göre okul yönetimi ambulans çağırmak yerine Ata Tuna'nın üstüne pet şişelerle su döküp, okul müdürünün arabasıyla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan Ata Tuna Kavalcı'nın vücudunun yüzde 50'sinde ağır derecede yanık oluştu. Yaklaşık bir ay boyunca yoğun bakımda kalan Ata Tuna dayanılmaz ağrılar çekti. Şimdiye kadar 50'den fazla ameliyat geçiren Ata Tuna'nın vücudunda hala yanık izleri duruyor.

HUKUK MÜCADELESİ

Ailenin avukatı Murat Çakar, olayda görevlilerin ihmalinin söz konusu olduğunu belirterek, "Kantin sahipleri Derya ve Mehmet Kemal Varlı hakkında dava açıldı. Şimdi Müdür Meral Kantemir de bu davaya sanık olarak dahil edildi. Ceza davası sürüyor. 600 bin maddi, 1 milyon lira manevi tazminat talep ettik" dedi.

VÜCUDUNDA DOKU KALMADI

Aynı okulda öğretmenlik yapan anne Serap Kavalcı, oğlunun vücudunda doku kalmadığı için böbrek ve karaciğer gibi organlarının da risk altında olduğunu söyledi. Anne Kavalcı, "Estetik boyutundan öte hayati organlarını korumak için devamlı ameliyat oluyor. Kol ve bacağını kullanamıyor ve fizik tedavileri devam ediyor. Son zamanlarda öfke nöbetleri geçirmeye de başladı" dedi. Anne Kavalcı, "Bir okulda kantinin kapısı nasıl açık olur. Hadi girdi diyelim derme çatma bir masada semaverin işi neydi. Ambulans çağırmak yerine pet şişelerle su döküp, müdürün arabasıyla hastaneye götürüyorlar. Bu nasıl bir cahilliktir" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 2
  • Misafir 37 dakika önce
    Böyle bir cevap vermek yerine birden fazla insanların paylaştığı toplumun ortak kullandığı yerlerde iş güvenliği adı altında koruyucu önlemler alınsa daha makul değil mi? Bir olayı atlattığınızda kurtulmuş olmuyorsunuz bu bir ramak kaladır. Önlem alınması gerekir size değilse bile bir başkasının canı yanacaktır.
  • Misafir 53 dakika önce
    Çocuk işte girilmemesi gereken yere girer . Hiç suçlunda bulunamaz .
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X