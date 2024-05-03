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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy ve Omar Colley, kart cezalısı durumuna düştü - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy ve Omar Colley, kart cezalısı durumuna düştü

        Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Omar Colley, Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek bir sonraki hafta oynanacak olan Alanyaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:34 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:34
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        Semih ve Colley cezalı duruma düştü!
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        Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Semih Kılıçsoy ve Omar Colley, Beşiktaş'ın bir sonraki hafta oynayacağı Alanyaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.

        Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda bu maçta sarı kart gören Semih Kılıçsoy ve Omar Colley, sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

        Genç oyuncu Semih Kılıçsoy bu maç öncesi Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında; Omar Colley ise, Fenerbahçe, Alanyaspor ve İstanbulspor mücadelelerinde kart görmüştü.

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