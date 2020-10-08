Semiramis Pekkan köpeği ile alışverişte - Magazin haberleri

Şarkıcı Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, geçtiğimiz gün bir AVM'De görüntülendi. Köpeği ile alışverişe çıkan Pekkan, bir süre mağazaları dolaştı.

Daha sonra meydan katına çıkan Semiramis Pekkan, bir restoranda arkadaşları ile buluştu.