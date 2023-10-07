Semra'yı 2 çocuğunun önünde öldürmüştü! Hem yetim hem öksüz!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, uzaklaştırma kararı aldıran tartıştığı eşi 36 yaşındaki Semra Durak´ı, 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürüp intihara kalkışan 42 yaşındaki Ömer Durak, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Durak ailesinin çocukları hem yetim hem öksüz kaldı
Mardin'de olay, 2 Ekim´de Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi´nde meydana geldi. Şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer Durak (42), 2 çocuğuyla birlikte evine dönen 4 çocuk annesi eşi Semra Durak´la (36) kapının önünde tartışmaya başladı.
ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ
DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle Ömer Durak, yanında getirdiği tabancayla çocuklarının gözü önünde eşi Semra Durak´a ateş etti.
ARDINDAN KENDİSİNİ VURDU
Semra Durak vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Ömer Durak aynı tabancayı başına dayayarak ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 ÇOCUK ANNESİ KURTARILAMADI
İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Semra Durak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Durak´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi´ndeki aile kabristanına defnedildi.
KATİL KOCA DA YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralanan ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilerek tedaviye alınan Ömer Durak, 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Ömer Durak´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Sürekli Mahallesi´ndeki aile kabristanına defnedilecek.