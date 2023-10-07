Son dakika haberi | Semra'yı 2 çocuğunun önünde öldürmüştü! Hem yetim hem öksüz!

Son dakika haberi | Semra'yı 2 çocuğunun önünde öldürmüştü! Hem yetim hem öksüz!

Semra'yı 2 çocuğunun önünde öldürmüştü! Hem yetim hem öksüz! Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, uzaklaştırma kararı aldıran tartıştığı eşi 36 yaşındaki Semra Durak´ı, 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürüp intihara kalkışan 42 yaşındaki Ömer Durak, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Durak ailesinin çocukları hem yetim hem öksüz kaldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:45 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL