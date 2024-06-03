'Semtimde Orkestra' konserleri başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Orkestralar Müdürlüğü, geçen yıl olduğu gibi bu yaz da 'Semtimde Orkestra' konser serisiyle İstanbul'un dört bir yanında ücretsiz müzik şöleni sunacak.
Toplumun her kesimi tarafından müziğin ulaşılabilir olması için çalışmalar yürüten İBB Kültür’e bağlı Orkestralar Müdürlüğü semt semt gezerek İstanbulluları müzikle buluşturuyor. İBB Orkestraları’nın Haziran ayı programında Esenler, Fatih ve Eyüp ilçeleri yer alıyor.
“Semtimde Orkestra” serisinin ilki, 3 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.45’te İBB Türk Halk Müziği Topluluğu’nun konseriyle başlıyor. İBB Kent Orkestrası, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Mehteranı, İBB Bandosu ve İBB Oda Müziği Topluluğu’nun konserleri Eylül ayına kadar sürecek.
Yaz boyunca gezecek İBB Orkestraları’nın konser programına İBB Orkestraları sosyal medya hesapları ve https://orkestralar.ibb.istanbul/ adresinden ulaşılabilir.
PROGRAM
3 Haziran Pazartesi
20.45 / Esenler Dörtyol Meydanı / İBB Türk Halk Müziği Topluluğu
4 Haziran Salı
20.45 / Esenler Dörtyol Meydanı / İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
5 Haziran Çarşamba
18.00 / Bulgur Palas / İBB Oda Müziği Topluluğu
19.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Kent Orkestrası
7 Haziran Cuma
14.00 / Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu
15.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu
12 Haziran Çarşamba
18.00 / Bulgur Palas / İBB Oda Müziği Topluluğu
19.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
14 Haziran Cuma
14.00 / Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu
15.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu
21 Haziran Cuma
15.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu
26 Haziran Çarşamba
18.00 / Bulgur Palas / İBB Oda Müziği Topluluğu
19.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Türk Halk Müziği Topluluğu
28 Haziran Cuma
14.00 / Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu
15.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu