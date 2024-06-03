'Semtimde Orkestra' konserleri başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Orkestralar Müdürlüğü, geçen yıl olduğu gibi bu yaz da 'Semtimde Orkestra' konser serisiyle İstanbul'un dört bir yanında ücretsiz müzik şöleni sunacak.

Habertürk Giriş: 03.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:52 facebook

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