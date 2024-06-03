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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Semtimde Orkestra' konserleri başladı

        'Semtimde Orkestra' konserleri başladı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Orkestralar Müdürlüğü, geçen yıl olduğu gibi bu yaz da 'Semtimde Orkestra' konser serisiyle İstanbul'un dört bir yanında ücretsiz müzik şöleni sunacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:52
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        'Semtimde Orkestra' konserleri başladı
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        Toplumun her kesimi tarafından müziğin ulaşılabilir olması için çalışmalar yürüten İBB Kültür’e bağlı Orkestralar Müdürlüğü semt semt gezerek İstanbulluları müzikle buluşturuyor. İBB Orkestraları’nın Haziran ayı programında Esenler, Fatih ve Eyüp ilçeleri yer alıyor.

        “Semtimde Orkestra” serisinin ilki, 3 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.45’te İBB Türk Halk Müziği Topluluğu’nun konseriyle başlıyor. İBB Kent Orkestrası, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Mehteranı, İBB Bandosu ve İBB Oda Müziği Topluluğu’nun konserleri Eylül ayına kadar sürecek.

        Yaz boyunca gezecek İBB Orkestraları’nın konser programına İBB Orkestraları sosyal medya hesapları ve https://orkestralar.ibb.istanbul/ adresinden ulaşılabilir.

        PROGRAM

        3 Haziran Pazartesi

        20.45 / Esenler Dörtyol Meydanı / İBB Türk Halk Müziği Topluluğu

        4 Haziran Salı

        20.45 / Esenler Dörtyol Meydanı / İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

        5 Haziran Çarşamba

        18.00 / Bulgur Palas / İBB Oda Müziği Topluluğu

        19.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Kent Orkestrası

        7 Haziran Cuma

        14.00 / Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu

        15.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu

        12 Haziran Çarşamba

        18.00 / Bulgur Palas / İBB Oda Müziği Topluluğu

        19.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

        14 Haziran Cuma

        14.00 / Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu

        15.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu

        21 Haziran Cuma

        15.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu

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        26 Haziran Çarşamba

        18.00 / Bulgur Palas / İBB Oda Müziği Topluluğu

        19.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Türk Halk Müziği Topluluğu

        28 Haziran Cuma

        14.00 / Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu

        15.00 / Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu

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        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #İBB Kültür
        #Semtimde Orkestra
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        #müzik
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