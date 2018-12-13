Sen Anlat Karadeniz geçtiğimiz akşam 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkı anlatılıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 35. BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Vedat eli kolu bağlı tekerlekli sandalyede mağdur ettiği kadınların karşısında görüldü. Fragman sonrası heyecan bir kat daha artarken Sen Anlat Karadeniz izleyicileri gelecek bölümü iple çekmeye başladı. Peki; Sen Anlat Karadeniz 35. bölümde neler yaşanacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz 35. bölüm fragmanı:

SEN ANLAT KARADENİZ 35. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

SEN ANLAT KARADENİZ 34. BÖLÜM ÖZETİ

Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler. Tüm çabalarına rağmen Nefes'in yıkılmadığını gören Vedat kolları sıvar. Vedat, Nefes'in işini bozunca altta kalmayan Asiye intikam planı yapar. Vedat hiç beklemediği bir anda kadınların saldırısına maruz kalır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ