Sen Anlat Karadeniz 56. bölümünde Karadeniz'de Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girdi. Kavga büyüdü ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" dedi. Mustafa sonra rahatsız olsa da Asiye bu durumu kolay kolay kabul etmeyecek. Tahir ile Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için harekete geçtiler ancak büyük bir tuzağın içine düştüler. Bomba nasıl duracak? Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı ve 56. son bölüm özeti haberimizde.

SEN ANLAT KARADENİZ 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) September 18, 2019

SEN ANLAT KARADENİZ 56. SON BÖLÜM ÖZETİ

Öfkenin bedeli

— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) September 18, 2019

Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.