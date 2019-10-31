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Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm fragmanı yayınlandı! "Masal Geliyor"

Atv ekranlarının sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz'in 62. bölümünün ekranlara gelmesinin ardından dizinin izleyicileri tarafından 63. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm özeti ve 63. yeni bölüm fragmanları...

Sen Anlat Karadeniz

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Sen Anlat Karadeniz'in 63. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Son bölümde Murat,  İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Dizinin 63. yeni bölüm fragmanında ise Nefes doğuruyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm özeti ve 63. bölüm fragmanı

 

SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.

 

SEN ANLAT KARADENİZ 63. BÖLÜM FRAGMANI

 

 

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