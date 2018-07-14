Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Atv'de yayınlanan ve Tahir'in imkansız aşkını anlatan Sen Anlat Karadeniz 21. bölümüyle 13 Haziran'da sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finalinde, Vedat, Tahir'in ellerini bağlamış tehdit ile onu gemiden denize atlamasına neden olmuştu. Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır? Tahir denizden kurtulabilecek mi? Bu sorulara yanıt arayan Sen Anlat Karadeniz takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlayacak? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman?
SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atv'de yayınlanan başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın paylaştığı Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın yayınlanmaması ile birlikte yeni sezon tarihi de henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül ayında yeni sezona başlayacağı tahmin ediliyor.
SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır. Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.
Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak. Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?
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