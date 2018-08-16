Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Tahir, eli kolu bağlı şekilde denize atlamıştı. Fragmanda Tahir'in denziin içinde verdiği yaşam mücadelesi görülürken, Tahir'in annesi aldığı kötü haberle yere yığılıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanı ve son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN

"Tahir bana söz verdin! Sen sözünü tutarsın..."

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak.

Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?

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