Sen Çal Kapımı 30. son bölümde; Serkan’ın açıklaması herkes için büyük bir şok olmuştur, özellikle Eda için… Aylardır aşkına tutunan Eda bu gelişme karşısında kararını tekrar gözden geçirir. Eda’nın en fazla desteğe ihtiyacı duyduğu bu günlerde Deniz yine yanında olacaktır. Sen Çal Kapımı 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 30. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SEN ÇAL KAPIMI 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan hatırlamadığı o bir yılda olup bitenleri anlamlandırmaya çalışırken Eda’yı da merak etmeye başlayacaktır. Ayfer ve Alex ilişkilerini açıklama konusunda kararsızdır.

Selin’in gelişi sadece Eda’yı değil Ceren’i de huzursuz etmiştir. Melo arkadaşlarına destek olmak için elinden geleni yapar ama bu çabasının yetersiz kaldığı durumlar olacaktır.

Bütün bu olayların sonucunda Eda’nın yalnızca Serkan’la değil arkadaşlarıyla olan ilişkisi de ciddi bir sınav geçirecektir.