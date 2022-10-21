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Haberler Gündem 3. Sayfa Sen misin annemle tartışan! Buji anahtarıyla darp etti! - Günün öne çıkan haberleri
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Sen misin annemle tartışan! Buji anahtarıyla darp etti!

İstanbul'da iddiaya göre, annesi ile tartışan bir kişi, ağabeyi tarafından buji anahtarı ile yolun ortasında darp edildi. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülenirken, yaralanan kardeş hastaneye kaldırıldı

Sen misin annemle tartışan! Buji anahtarıyla darp etti! - Günün öne çıkan haberleri
Sen misin annemle tartışan! Buji anahtarıyla darp etti!
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DHA

İstanbul Esenyurt'taki Namık Kemal Mahallesi'nde, önceki gün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre annesi ile tartışan bir kişi, kaldırımda oturduğu sırada arkasından gelen ağabeyi tarafından darp edildi.

YUMRUKLA DÜŞÜRDÜ ANAHTARLA DÖVDÜ

DHA'da yer alan habere göre ağabeyi önce yumruk atarak yere düşürdüğü kardeşine yerden aldığı buji anahtarı ile vurmaya devam etti.

KARDEŞİ YERDEN KALKAMADI

Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavgada, küçük kardeş, aldığı darbeler sonrası yerde bir süre hareketsiz yattı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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