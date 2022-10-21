Sen misin annemle tartışan! Buji anahtarıyla darp etti!

İstanbul Esenyurt'taki Namık Kemal Mahallesi'nde, önceki gün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre annesi ile tartışan bir kişi, kaldırımda oturduğu sırada arkasından gelen ağabeyi tarafından darp edildi.
YUMRUKLA DÜŞÜRDÜ ANAHTARLA DÖVDÜ
DHA'da yer alan habere göre ağabeyi önce yumruk atarak yere düşürdüğü kardeşine yerden aldığı buji anahtarı ile vurmaya devam etti.
KARDEŞİ YERDEN KALKAMADI
Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavgada, küçük kardeş, aldığı darbeler sonrası yerde bir süre hareketsiz yattı.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
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