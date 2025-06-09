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        Haberler Magazin Şenay Gürler ile Semih Saygıner'den tatil pozu- Magazin haberleri

        Şenay Gürler ile Semih Saygıner'den tatil pozu

        Şenay Gürler ile Semih Saygıner, sezon yorgunluğunu birlikte atıyor. Ünlü oyuncu ve milli bilardocu sevgilisi, tatil mutluluklarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 20:17 Güncelleme: 09.06.2025 - 20:17
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        Aşkın tatil hali
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        Oyuncu Şenay Gürler, uzun süredir birlikte olduğu milli bilardocu sevgilisi Semih Saygıner ile birlikte tatile çıktı. Sezonun yorgunluğunu atmak isteyen çift, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Tatil karelerini ortak bir gönderiyle paylaşan ikili, mutluluklarıyla dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #şenay gürler
        #semih saygıner
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