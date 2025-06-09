Şenay Gürler ile Semih Saygıner'den tatil pozu
Şenay Gürler ile Semih Saygıner, sezon yorgunluğunu birlikte atıyor. Ünlü oyuncu ve milli bilardocu sevgilisi, tatil mutluluklarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı
Giriş: 09.06.2025 - 20:17 Güncelleme: 09.06.2025 - 20:17
Oyuncu Şenay Gürler, uzun süredir birlikte olduğu milli bilardocu sevgilisi Semih Saygıner ile birlikte tatile çıktı. Sezonun yorgunluğunu atmak isteyen çift, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Tatil karelerini ortak bir gönderiyle paylaşan ikili, mutluluklarıyla dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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