Şener Şen 79 yaşında

Bugün Şener Şen'in yaş günü. Öğretmenlikten oyunculuğa geçen Şen, tiyatroda yeterince para kazanamadığı için figüran olarak sinema filmlerinde de rol almaya başladı. 1970'li yıllarda Ertem Eğilmez'in komedi filmlerinde karakter oyuncusu olarak kamera karşısına geçen Şener Şen, 'Hababam Sınıfı'ndaki 'Badi Ekrem' karakteriyle ünlendi. Şen, 1980'den sonra toplumsal içerikli filmlerde başrole yükselirken kariyeri boyuncu 55 filmde rol aldı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR