Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Seni Çok Bekledim dizisi 10. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Seni Çok Bekledim 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SENİ ÇOK BEKLEDİM 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, dedesinin şüpheli ölümü üzerine araştırmalarına devam ederken öğrendiği gerçeğin ağırlığını yaşamaktadır. Ayliz’le arasında sır kalmasını istemez ama gerçekleri söylemek kolay değildir. Kadir evde yaşanan sarsıcı olayların da etkisiyle Cemal’le karşı karşıya gelir. Artık birkaç cephede birden savaşmak zorundadır.

Ayliz ve Kadir, ailelerinin geleceği için planlar yaparken Ayliz aldığı bir haberin etkisiyle şok geçirir. Ayliz için bu durumu atlatmak da Kadir’le paylaşmak da kolay olmayacaktır.

Kadir, Cemal’i evden uzaklaştırmak için kararlıdır. Ancak Cemal, Mihre ve Ayliz’i tarafına çekmeyi başararak Kadir’e karşı hamle yapar. Öte yandan Kadir, hiç aklına gelmeyecek bir gerçekle yüzleşmek üzeredir.

Meryem, Erol’a olanlardan sonra Selo ile yaptığı plandan pişmanlık duymaya başlar. Kendini affettirmek için ne yapması gerektiğini düşünürken tüm hayatını değiştirecek kötü bir haber alır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Seni Çok Bekledim 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...