Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Seni Çok Bekledim 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seni Çok Bekledim 1. bölüm

Seni Çok Bekledim ilk bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Başrolerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı dizi Katar'da çekiliyor. Yeni bölümleri ile Cuma akşamları Star TV'de yayınlanacak olan dizinin 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Seni Çok Bekledim 1. bölüm hakkında merak edilen detaylar...

Seni Çok Bekledim 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seni Çok Bekledim 1. bölüm

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yeni dizileri Seni Bekledim'de buluştular. Seni Bekledim dizisinde; hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana geliyor. İşte Seni Çok Bekledim 2. yeni bölüm fragmanı...

SENİ ÇOK BEKLEDİM 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

SENİ ÇOK BEKLEDİM 1. BÖLÜM

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir.

Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz’in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Yaz 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 5. son bölüm
TELEVİZYONSon Yaz yeni fragman geldi mi?
Kırmızı Oda 23. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında! Kırmızı Oda 22. son bölüm özeti
TELEVİZYONKırmızı Oda'ya taze kan!
Akıncı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı 5. son bölüm
TELEVİZYONAkıncı'dan yeni fragman!
Arka Sokaklar 576. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Arka Sokaklar 575. son bölüm...
TELEVİZYONArka Sokaklar 576. yeni bölüm fragmanı...
Payitaht "Abdülhamid" 137. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Payitaht dizisi 136. son bölüm...
TELEVİZYONPayitaht "Abdülhamid" 137. yeni bölüm...
Ramo 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 30. bölüm full izle tek parça
TELEVİZYONRamo 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başlangıç filmi konusu nedir? - (Incepiton) Başlangıç oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
TELEVİZYONBaşlangıç (Incepiton) filmi konusu nedir?
Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONPınar Deniz kimdir?
Çukur 114. yeni bölüm ön izleme yayında - Çukur Çukur 114. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONÇukur 114. yeni bölüm fragmanı...
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? - Kurtlar Vadisi Kaos yeni oyuncuları kimle
TELEVİZYONKurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?