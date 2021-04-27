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Seni Çok Bekledim dizisi final mi yapıyor? Seni Çok Bekledim dizisi bitiyor mu?

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Seni Çok Bekledim dizisi final mi yapıyor? Seni Çok Bekledim dizisi bitiyor mu?

Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisinden kötü haber geldi. Dizi sezonun başlamasının ardından reytinglerde düşüş yaşayan ve bir türlü toparlanamadı. İşte Seni Çok Bekledim dizisine dair ayrıntılar...

SENİ ÇOK BEKLEDİM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Star TV’de büyük umutlarla başlayan ve Katar’da çekimlerine büyük bir heyecanla adım atan Seni Çok Bekledim dizisi maalesef beklentilerin altında kaldı. Reytinlerde istediği sonucu alamayan dizi final bölümü ile seyircisine veda edecek.

SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

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