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Seni Çok Bekledim nerede çekildi?

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinin bazı sahneleri yurtdışında çekiliyor. Diziseverler çöl sahnelerini izledikten sonra merak etti: Seni Çok Bekledim nerede çekildi? İşte dizi hakkında merak edilen detaylar...

Seni Çok Bekledim nerede çekildi?
AA

Türk dizisi "Seni çok bekledim" sahnelerinin bir kısmı, tanınmış Türk oyuncuların katılımıyla, türünün ilk örneği olan bir deneyimle Katar'da çekiliyor.

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi tanınmış oyuncuların paylaştığı dizi, Katar ile Türkiye arasında geçen ve Katar'da başlayıp Katar'da biten bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir (Özcan Deniz) ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu ) annesiyle ilişkisine de yer veriyor.

Dizide olayların bir kısmı Katar'da geçiyor. Bu yüzden çekim ekibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde çekimlerini yürütmek amacıyla Doha'da bulunuyor.

AA muhabiri Katar Ulusal Müzesi'nde bulunan dizi ekibi ve İdari Yapımcı Nursel Şeyma Öztürk ile bir araya geldi.

Dizinin çekimleri için Doha'yı seçme nedenlerine değinen Öztürk,"Üzerinde yoğun çalışmalar yaptığımız senaryo, son halini aldığında başrol oyuncumuz Özcan Deniz 'Bu hikayenin Katar’da başlaması gerekiyor. Hikaye büyüsü, yaşanmışlığı ve derinliği ile Doha’yı hak ediyor. Katar için gerekli izinleri alabilir miyiz?' diye sorduğunda tüm ekip daha da heyecanlandık ve uzun süre yoğunluğumuzu Doha sahnelerine yönelttik. Gerek Katar’ın dünyanın en göz alıcı ülkelerinin başında gelmesi, gerekse Türk-Katar dostluğu bu fikrimizi pekiştirdi." diye konuştu.

"İyi ki de Katar’ı tercih etmişiz. Çekimlere başladıktan sonra gördük ki; şehrin görkemi ve kültürü senaryonun ruhunun geri dönüşümünü ihtişamlı bir şekilde yansıtıyor." diyen Öztürk, Doha'daki 10 günlük çekimlerin 18 Aralık'ta sonra ereceğini söyledi.

Çekimler Doha'nın meşhur yerlerinde yapılıyor
Yapımcı Öztürk, Katar toplumunun modern ve eski yaşamını yansıtan sahnelerin ülkenin en tanınmış yerlerinde çekildiğini belirterek, çekim mekanları arasında Suk Vafik, Sheraton Park, Katar Ulusal Müzesi, İslam Sanatları Müzesi, Marsa Katara, Zikrit, Mşeyrib ve Otel Kempinski gibi yerler bulunduğunu ifade etti.

Olayların, Katar kültürünü ifade eden alanlar ile modern yaşamı ifade eden alanlar arasında farklılık gösterdiğini belirten Öztürk, "Katar Emiri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden dolayı Katarlıların rağbet gösterdiği, Katar'ın tanınmış Türk restoranı Şazeli'de dizinin önemli sahnelerinden birini çektik." şeklinde konuştu.

Dizinin yönetmeni Şahin Altuğ ise karakterlerinin hayatlarının iç içe geçmiş olduğu ve bir gün tesadüfen kesiştiğini belirterek, dizinin hikayesi üzerine şunları söyledi:

"Hikayemiz 'tevafuk' üzerine kurulu bir akışta işliyor. Bu durumun hayatın farklı noktalarında insanları birbirine bağlı kıldığını anlatıyor. Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) çok uzun zamandır birbirine teğet geçen hayatı, günün birinde hoş rastlantılar eşliğinde kesişiyor. Karakterlerin ailesini korumak ve bir arada tutmak amacıyla yıllar içinde ipleri kendi elinde olan bir düzen kurduklarını ve aslında zamanı geldiğinde kontrolün tamamen kaderin elinde olduğunu gösterir biçimde olayların çözüldüğünü izleyeceğiz. Her bir karakter hayatın içinde karşılığı olan insanlardan oluşuyor."

Dizi ve sinema çekimleri iki ülke ilişkilerinin somut bir örneği
Türkiye'nin Katar Büyükeçlisi Mustafa Göksu'da, dizi setini ziyaret ederek, yapımın Türkiye ile Katar arasında sinema ve dizi sektöründe iş birliğinin başlangıcı ve iki ülke ilişkilerinin somut bir örneği olduğunu belirtti.

Katar makamlarının Türk çekim ekibine tüm kolaylıkları sağladığını aktaran Göksu, ekibin Katar'a gelmeden önce karşılaştığı tüm engelleri aşmak için elçilik olarak çaba sarfettiklerini ifade etti.

Özcan Deniz de Doha'nın şehir tasarımı ve kültürünü yansıtan birçok yeri ile çekimler için uygun bir yer olduğunu söyledi.

"Çekimler için tek bir yerde bulamadığınız şeyleri bulabilirsiniz. Ekibimiz Katar'da çalışmaktan heyecan duyuyor." diyen Deniz, "Katar-Türkiye ilişkileri dolayısıyla Doha tüm imkanları sağlamak açısından çok uygun bir yer ve biz burada mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu İrem Helvacıoğlu da "Buradaki hava o kadar harika ki, Katar'da harika bir iklim dönemindeyiz, şanslıyız." dedi.

Helvacıoğlu, Katarlıların ekibe her türlü desteği verdiğini ve her konuda yardımcı olmak istediğini kaydetti.

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