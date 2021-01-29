Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Karakter isimleri! - Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir, nerede çekili

Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim bu akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Uzun zamandır tanıtımları yapılan Seni Çok Bekledim diziseverler tarafından merakla bekleniyor. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolü paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisine dair her şey merak konusu. Seni Çok Bekledim oyuncuları kim? Seni çok Bekledim konusu ne? Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? İşte Seni Çok Bekledim dizisine dair merak edilenler

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz (İrem Helvacıoğlu) arasındaki zor ve tutkulu aşkı anlatan Seni Çok Bekledim’in yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor.

Oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler yer alıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir.

Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelir.

Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.