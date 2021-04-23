Seni Çok Bekledim dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başlamıştı. Seni Çok Bekledim dizisi hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkı ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümü yayınlanmayınca "Seni Çok Bekledim neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Seni Çok Bekledim dizisinin yayın günü değişti. Dizi artık Çarşamba akşamları yeni bölümleri ile diziseverlerin karşısına çıkıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ailede tüm dengeler değişmeye, sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. Kadir, yıllarca kardeşi bildiği Erol’un ardından, hâlâ yaşadığı şokun etkisindedir. Ayliz, çektiği acıların ötesinde, Erol’a “Kardeşim” diyememenin burukluğunu yaşar.

Sibel, gemileri yakmaya karar verir ve ortalığı sarsacak fitili ateşler. Cemal, kendi sebep olduğu olay yüzünden Kadir’i suçlamaktadır. Kadir onun katil olduğunu bir kez daha haykırırken, aralarındaki ipler iyice gerilir. Selahattin, her şeye rağmen, Eren Ailesinin zor zamanlarında yanlarında durur ve habersiz olduğu gerçekle yüzleşmesi an meselesidir.