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"Seni rezil ederiz!" İğrenç dolandırıcılık!

Bursa merkezli 3 ilde sahte sertifika ve sahte vergi levhası kullanılarak jigolo sitesi yöneten ve burada vatandaşları 1 milyon 500 bin dolandıran ve bu paralarla lüks bir hayat yaşayan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye çıkartılan 15 kişiden 5'i tutuklandı. Zanlıların, kendilerine başvuranları, "Seni rezil ederiz" diye tehdit ettiği ortaya çıktı

Jigolo sitesi üzerinden dolandırıcılık
İHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ilinde ikamet eden bir müştekinin Nitelikli Dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak başvurusuna harekete geçti. Ekipler başlattığı incelemelerin ardından Bursa dahil farklı illerde ikamet eden aynı şekilde dolandırılan 13 müştekiyi daha tespit etti.

YÜKSEK KAZANÇ VAAD ETTİLER

İHA'da yer alan habere göre ekipler, müştekilerin internette gezindikleri sırada, 'Jigolo olma ve haftalık yüksek kazanç elde etme ' vaadinde bulunan bir site ile iletişime geçtikleri, kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünen müştekilerden, Vip ve Gold üyelik gibi isimlerle para talebinde bulunulduğu tespit etti.

TEHDİT, ŞANTAJ, "SENİ REZİL EDERİZ"

Sonrasında dolandırıcıların müştekilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle, 'Bu konuyu aile ve sosyal çevresine duyurarak kendilerini rezil edecekleri yönünde tehdit ve şantaj yaparak kazanç sağladıkları belirledi.

1.5 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Tespit edilen 14 müştekinin toplamda 250 bin Türk lirasının üzerinde dolandırıldığını ve şüphelilerin hesap hareketlerinin incelendiğinde 4 aylık dönemde toplamda 1 milyon 500 bin lira hareket olduğunu tespit ekipler şüphelilerin lüks bir hayat sürdüğünü belirledi.

ZANLILARDAN 5'İ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda Bursa merkezli olmak üzere İstanbul ve Balıkesir illerinde bulunduğu tespit edilen şüphelilerin ikametlerine yapılan baskın sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden, mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 1 kişi serbest bırakıldı.

BAŞKASININ KİMLİĞİYLE VERGİ LEVHASI

Sahte sertifika ve vergi levhası kullanarak güven kazanmaya çalışan jigolo sitesi şüphelilerinin, başka bir kişiye ait kişisel bilgileri kullanarak vergi levhası ve sertifika belgesi kullandığı ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerinin ardından tespit edildi. Şüphelilerin bu evrakları sitede yayınlayarak vatandaşların güvenini sağlamaya çalıştıkları öğrenildi.

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