Seni Seven Ölsün filmi bu akşam ekranlara gelecek. Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosu ve konusu araştırılıyor.

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİ KONUSU

Bir tılsım yüzünden yüzyıllardan beri sevenlerin kavuşup muratlarına eremediği bir Karadeniz köyünde, bu gidişe son vermek isteyen, birbirine düşman ailelerin çocukları olan 2 gencin hikayesi anlatılıyor. Tüm bu karmaşa arasında elbette yine aşk, yine Karadeniz insanının dünyaya ve kadere meydan okuyan deli cesareti kazanacak…

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİ OYUNCULARI

Komedi ve Romantik türünde ki ´Seni Seven Ölsün´ filmin oyuncu kadrosunda Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, Fulya Zenginer, Durul Bazan, Ruhi Sarı gibi ünlü isimler rol alıyor.