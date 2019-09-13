A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımız ile milli futbolcularımızın son durumlarını görmek üzere aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden karşılaşmaların da olduğu dört maçı yerinde takip edecek.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Şenol Güneş'in programında şu karşılaşmalar yer alıyor:

15.09.2019 - 14.30 / Anderlecht - Antwerp (Belçika 1. Ligi)

17.09.2019 - 21.00 / Ajax - Lille (UEFA Şampiyonlar Ligi)

18.09.2019 - 18.55 / Club Brugge - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)

19.09.2019 - 21.00 / Roma - Medipol Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)