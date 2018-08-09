UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda bugün LASK Linz'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Habertürk'ün haberine göre Avrupa Ligi'nde bu sezon önemli işler yapmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yaptığımız işlerle alkış aldık. Ancak ligi istediğimiz yerde bitiremediğimiz için şimdi Avrupa Ligi'ndeyiz. Bu sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'ne dönmek için öncelikli hedefimiz ligi zirvede tamamlamak. Fakat Avrupa'daki yükselen grafiğimizi de sürdürmemiz gerek. Avrupa Ligi'nde 2 sezon önce çeyrek final oynadık. Bu sezon birkaç adım daha ileri gidebilir ve finale kadar yükselebiliriz. Bu nedenle hiçbir rakibi hafife almamalı ve ciddiyeti elden bırakmamalıyız. Gruplara kaldıktan sonra da oradan ilerleyeceğimize eminim" dediği öğrenildi.

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