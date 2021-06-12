Şenol Güneş: "Oyunumuzun gerisinde kaldık"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Güneş'in sözleri şöyle:

"Açılış maçında ev sahibiyle oynadık. Beklentimiz güzel bir oyun, rakiple kora kor oynayan bir oyun tarzı olmasını düşündük. Rakip bizden üstündü. Özellikle ilk yarıda kontrollü oynamaya çalıştık ama baskılarından çıkamadık. Rakip topu aldığında kolay vermiyor. İlk yarıda oyunu taşıdık, ikinci yarıda yediğimiz gol sonrası oyun kontrolü biraz daha kayboldu. Daha üstün bir rakip vardı. Biz de özellikle savunmadan çıkarken top kayıplarıyla mahkum oynadık. Bizden daha hazır bir takım göründü. Oyunumuzun onlardan geri olduğunu görmüş olduk. Kendi oyunumuzun gerisinde kaldık. Rakip sahaya oyunu yığamadık. Kendi sahasında coşkuyla oynayan bir takıma karşı düşündüğümüz oyunun gerisinde kaldık.

Bugünkü maçta alacağımız 1 ya da 3 puan bize çok katkı yapardı. Oyun olarak güçlü bir takıma karşı kazanmak bize moral ve güç verirdi diye düşünüyorduk. Olmadı, üzgünüz. Önümüzde iki tane müsabaka var, onları kazanmak isteyeceğiz. Futbol maçlar arasında değişkenlik gösterebiliyor. Umuyorum Galler maçında düşüncelerimizi sahaya yansıtıp güzel bir oyun ortaya koyarız."