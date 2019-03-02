Beşiktaş, Fenerbahçe'nin ardından Kayserispor'la da berabere kalırken teknik direktör Şenol Güneş, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Güneş, çok önemli 2 puan kaybettiklerini belirterek "Oyun kontrolü skor olarak elimize geçmişti, daha sonra da pozisyonlar bulduk. Rakibimiz az gol atıp, az gol yiyen bir takımdı. Maalesef çok kolay gol yiyoruz. Yine de pozisyonlar bulduk. Öndeydik ama bunu kullanamadık. Üzgünüz yani, buraya kazanmak için geldik. Çok kolay gol yiyoruz. Yine de pozisyonlar bulduk. 2-1'den sonra biraz dağıldık, rakibin istekli olması ve agresif olması, oyunu aleyhimize çevirdi. Üzgünüz, iki puan kaybettik. Puan olarak gerideyiz. Erzurumspor, F.Bahçe ve Kayserispor ile berabere kaldık. Bu maçları kazanabilirdik. 6 puan kaybettik, elimizde 3 puan kaldı. Önümüzde Galatasaray ve daha uzakta Başakşehir var. Yukarıyı kovalayacağız. Üçüncü olmak istemiyoruz. Savaşa devam" ifadelerini kullandı.